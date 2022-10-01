Україна

Тренер розповів про перемогу в УПЛ.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу над Львовом з рахунком 3:0.

"Звичайно, ми ретельно готувалися до цього матчу, адже знали, що проти нас буде грати гарна команда, яка дуже добре фізично готова, котра великий об’єм роботи проводить під час матчу, і до того ж у них хороший, досвідчений тренер. Крім того, нам було тяжко через погодні умови – був дощ і важке поле. Ми переживали, але хлопці впоралися і дуже добре грали. Команда забила три м’ячі, хоча могли забивати і більше. Головне, що ми набрали три очки і тепер будемо рухатися далі.

Готувалися як і завжди, у звичному режимі. Спочатку хлопці трошки відпочили, після чого приступили до роботи і наполегливо працювали. Дещо змінили тренування, адже зрозуміло, що у збірників було багато перельотів, вони витратили багато емоцій, але сьогодні вони вийшли і дуже гарно зіграли. Задоволені ми і тими хлопцями, які вийшли на заміну – вони теж добре себе показали. Так що дякую усім футболістам – вони молодці!".

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"Бланко – важливий для нас гравець, він робить великий об’єм роботи на футбольному полі. Він може і сам обіграти, і добре накриває суперників та відбирає м’ячі. Можна згадати, як він і під час першого нашого голу зіграв, коли обігрався і віддав результативну передачу. Так що для нас це важливий гравець.

Ми готуємося від матчу до матчу, до кожного підходимо індивідуально. Зараз відпочинимо, і у нас дорога ще дуже важка буде. Приїдемо і будемо готуватися до першого матчу з ними", — сказав Кучер.