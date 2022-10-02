Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.
Денис Попов, фото ФК Динамо Київ
02 жовтня 2022, 12:00
Закарпатський Минай та київське Динамо своїм протистоянням у селі Минай розпочнуть недільну частину п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Володимир Шаран, після поразки від Львова (0:1), вирішив повернути до рамки воріт Олександра Бандуру.
Мірча Луческу, у порівнянні з поразкою від кіпрського АЕК Ларнака (0:1), зробив ставку на Олександра Тимчика та Дениса Попова в лінії захисту, тоді як Шепелєв долучиться до центральної вісі.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.
Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук.
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора.
Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Гармаш, Кабаєв.
Гра Минай — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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