Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.

Закарпатський Минай та київське Динамо своїм протистоянням у селі Минай розпочнуть недільну частину п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від Львова (0:1), вирішив повернути до рамки воріт Олександра Бандуру.

Мірча Луческу, у порівнянні з поразкою від кіпрського АЕК Ларнака (0:1), зробив ставку на Олександра Тимчика та Дениса Попова в лінії захисту, тоді як Шепелєв долучиться до центральної вісі.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук.



Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Гармаш, Кабаєв.