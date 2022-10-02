Україна

Чи зможе Динамо піднятися у турнірній таблиці?

Нинішнє Динамо – команда, де цікаво все, окрім футбольних матчів.

Там цікаві новачки: цікаво, скільки матчів Словенії та Данії переглянули динамівські селекціонери, перш ніж підписати Перріса та Лонвейка. Навколо клубу такі чутки, що інтригують: брати Суркіси начебто навіть Реброва планують перехоплювати у збірної України. Усередині клубу вирує життя: кажуть, той самий Перріс встиг посваритися з Луческу, бо хоче грати лише на рідній позиції. Президент клубу завжди готовий дати цікаве інтерв'ю, Луческу каже так багато, що його деякі колеги вже просять говорити поменше...

А ось гра, на жаль, не тішить. Заздалегідь зрозуміло, що навіть з командою, яка виграла на рівні УПЛ 6 матчів із 48, Динамо багато-багато контролюватиме м'яч, намагаючись використати як козир вривання півзахисників (насамперед Буяльського) до штрафного майданчика. Нападаючого Динамо так і не підписало, залишившись із набором форвардів Бєсєдін – Супряга – Ванат.

Звичайно ж, дуже багато динамівців їздили до збірних: не національної, так молодіжної. Навіть Перріс літав на інший кінець земної кулі, щоб зіграти проти Мессі (Аргентина — Ямайка вийшло цього разу не 5:0, а 3:0). Але при цьому Луческу мав цілий тиждень, щоб познайомитися з Джастіном Лонвейком, дізнатися його слабкі й сильні сторони. Багато гравців Динамо і не їздили до збірних: Бойко, Буяльський, Гармаш – з ними Лонвейку час починати зіграватися вже на тренуваннях.

Минай влітку взяв набагато досвідченішого тренера, стартував набагато впевненіше, ніж у два попередні сезони – але в контексті матчів із грандами це, чесно кажучи, мало на що впливає. Звичайно ж, скромний аутсайдер буде оборонятися всією командою – і, до речі, саме тому вічна інтрига щодо головної зірки команди є неактуальною. Євген Селезньов у свої 37 років на полі не потрібний, з перших хвилин так точно. Для успішного результату Дулубу потрібні 11 осіб, здатних виконати великий обсяг бігової роботи.

Чи варто Луческу випускати Лонвейка у першій грі після трансферу? Тяжке питання. З одного боку, в команду прямо по ходу сезону складно влитися, потрібен час... Але всі ж розуміють, що це залежить від рівня команди. А Динамо перфомансом на початку сезону змусило сумніватися у своєму рівні. Лонвейк забив в останній грі за Віборг — і готовий, ймовірно, краще, ніж дуже багато його партнерів по новій команді.

Історія протистоянь

На рівні УПЛ зіграли чотири матчі, усі чотири виграло Динамо із загальним рахунком 11:0. Ще два матчі було зіграно у Кубку – і теж обидва залишилися за киянами, причому Минаю не допомогало навіть домашнє поле.

У Євгена Селезньова на диво слабка статистика виступів проти Динамо: лише 3 голи у 22 матчах, один із пенальті.

Орієнтовні склади

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Андрієвський — Циганков, Гармаш, Лонвейк

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua