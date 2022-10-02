Україна

Футболіст вражає результативністю в останніх матчах.

Нападник та один з героїв Шахтаря у матчі проти Металіста Данило Сікан прокоментував свою успішну гру в останніх поєдинках.

"У чому секрет мого успіху? Жодного секрету немає – просто працюю на тренуваннях і намагаюся забивати в кожному моменті. Відчував, можливо, що заб’ю один гол, однак команда й тренер вірили в мене, і це дуже допомогло. Дякую команді.

Йовичевич до гри сказав, що забиваю два в першому таймі – і все буде добре. З кожною грою, з кожним тренуванням я відчуваю більше впевненості. Сподіваюсь, я надаю впевненості команді, а команда – мені".

"Комбінації з Мудриком спонтанні? Не можу сказати, що спонтанні. Разом ми багато грали і в збірній, і в Шахтарі, він завжди віддавав багато передач на мене, й це знову вийшло.

Голи присвячую Україні, ЗСУ. Якби не ЗСУ, можливо, ми б і не грали зараз у футбол. Дякуємо героям Азовсталі, тільки дякуємо. Ці герої – частина нашої країни", — сказав Сікан.

Відео забитих голів та огляд найцікавіших моментів матчу між Шахтарем та Металістом дивіться на Football.ua.