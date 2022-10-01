Україна

До вашої уваги — найкращі моменти матчу 5-го туру чемпіонату України.

У черговому матчі УПЛ донецький Шахтар у Львові не залишив жодних шансів харківському Металісту. Команда Ігора Йовічевича забила у ворота слобожанців цілих 6 м'ячів і пропустила лише 1.

Зазначимо, що "гірники" вийшли на поєдинок у футболках на підтримку героїв Азовсталі з принтом воїна полку Азов Михайла Діанова. Харків'яни у свою чергу провели акцію на підтримку фонду "Трибуна Героїв", спрямованого на допомогу родинам українських ультрас, які загинули у війні з російським агресором.

Що цікаво, у цьому матчі другим хет-триком за тиждень відзначився нападник "оранжево-чорних" Данило Сікан.

Огляд матчу:

Металіст — Шахтар 1:6

Голи: Чідомере, 88 — Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1



На 81-й хвилині Михайло Мудрик (Шахтар) не забив пенальті (воротар).



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук — Чайковський (Панасенко, 46), Танковський, Ралюченко — Коркішко, Прядун (Підлепенець, 46), Картушов (Книш, 61).



Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 46) — Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик — Сікан (Траоре, 60).



Попередження: Клименчук, Танковський, Чайковський — Мудрик.