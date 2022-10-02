Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу УПЛ.

У неділю, 2 жовтня, одеський Чорноморець у Ковалівці під Києвом провів номінально домашній матч проти Олександрії.

Поєдинок завершився перемогою "жовто-чорних" з переможним м'ячем Кирила Ковальця, який повернувся до колишнього клубу. Раніше Кирило грав і у складі Чорноморця.

Відзначимо, що майже весь другий тайм одесити грали у меншості.

Огляд матчу:

Чорноморець — Олександрія — 1:2

Голи: Брагару, 79 — Мірошниченко, 71, Ковалець, 83.

Чорноморець: Непогодов — Селін (Салюк, 90+1), Єрмаков, Джеймс, Путря (Кузик, 90+1) — Політило, Плакса (Наумець, 58), Бобко, Брагару, Юсов — Бадібанга (Паст, 50, Варакута, 58)

Олександрія: Білик — Бабогло, Дришлюк, Демченко (Ковалець, 80), Цуріков — Дячук, Копина (Мірошніченко, 37), Кобзар (Волошин, 68), Рибалка — Калітвінцев, Кожушко (Третяков, 68)

Вилучення: Непогодов, 48.