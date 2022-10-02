Україна

Одесити не втримали нічию, граючи у меншості.

У 5-му турі УПЛ Чорноморець в Ковалівці приймав Олександрію. Нагадаємо, "аграрії" продовжують боротьбу за зону єврокубків, а "моряки" намагаються покинути дно турнірної таблиці.

На 48-ій хвилині голкіпер Непогодов залишив одеситів в меншості, отримавши пряму червону картку. Проте супернику знадобилося пів тайму, щоб конвертувати чисельну більшість в голи. Мірошниченко, який з'явився на полі в середині першого тайму, відкрив рахунок — 0:1.

Одесити відповіли голом Брагау через 8 хвилин — 1:1. Однак "аграрії" таки зуміли вирвати перемогу. Точний удар Кирила Ковальця гарантував перемогу Олександрії.

Команда з Кіровоградської області набрала десять очок і піднялася на 4-те місце у чемпіонаті України. Чорноморець поки не перемагав цього сезону і розташувався на передостанній позиції.

Чорноморець — Олександрія — 1:2

Голи: Брагару, 79 — Мірошниченко, 71, Ковалець, 83.

Чорноморець: Непогодов — Селін, Єрмаков, Джеймс, Путря — Політило, Плакса, Бобко, Брагару, Юсов — Бадібанга.

Олександрія: Білик — Бабогло, Дришлюк, Демченко, Цуріков — Дячук, Копина, Кобзар, Рибалка — Калітвінцев, Кожушко.

Вилучення: Непогодов, 48.