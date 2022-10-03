Україна

Захисник Динамо прокоментував перемогу над Минаєм.

Київське Динамо в рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги здобуло мінімальну перемогу в гостьовому протистоянні проти закарпатського Миная (1:0)

Минай — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу

Захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак після завершення зустрічі поділився враженнями від гри команди.

"Важка перемога для нас, але ми маленькими кроками йдемо вперед та здобуваємо очки. Це дуже важливо для нас у цей момент, бо ми трохи потрапили до психологічної ями, але зараз поступово з неї вибираємось. Я сподіваюсь, що далі будемо грати краще.

Після зустрічі в роздягальні нам ніхто не висловлював ще претензій щодо цієї гри, хоча було помітно, що Мірча Луческу був незадоволений побаченим. Його можна зрозуміти, бо наша гра ще залишає бажати кращого.

Цього місяця в нас дуже щільний графік. Можна сказати, що будемо постійно перебувати в автобусі. Постійні роз’їзди дуже впливають на наш стан, бо за 6-7 годин у дорозі ноги набрякають і потім важко тренуватись.

Щодо наступного матчу, то розуміємо, що Ренн — сильний суперник. Будемо готуватись на віддавати всі сили на полі, і, я сподіваюсь, переможемо. У нас складна ситуація в групі", — заявив український виконавець.

У наступному турі гратиме домашній матч проти львівського Руху.