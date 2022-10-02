Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти поєдинку 5-го туру УПЛ.

У матчі 5 туру чемпіонату України сезону-2022/23 київське Динамо переграло Минай в однойменному селі на Закарпатті. Єдиним голом у матчі відзначився Віктор Циганков.

Відзначимо, що двоє легіонерів столичної команди у цій грі дебютували за київський клуб.

Огляд матчу:

Минай — Динамо Київ 0:1

Гол: Циганков, 51



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 83) — Вітенчук — Воробчак (Касімов, 78), Хахльов (Байдал, 78), Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 77).



Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 68) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Лонвейк, 82) — Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 67), Кабаєв (Перріс, 75).



Попередження: Горін, Колесник, Нємчанінов, Байдал — Шепелєв, Попов