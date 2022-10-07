Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та петровський Інгулець.

Ковалівський Колос на петровський Інгулець продовжуватимуть програму шостого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), вирішив використати з перших хвилин Олексія Зозулю та Сергія Чоботенка в лінії захисту, тоді як Євген Смирний зіграє під нападником, яким цього разу буде Денис Безбородько.

Сергій Лавриненко, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:1), залучив до стартового складу Сергія Ченбая до центру захисту, ліворуч від якого зіграє Артем Смоляков. Владислав Сидоренко відправився на лівий фланг атакувальної групи півзахисників.

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Фесюн, Золотов, Ємець, Кузик, Гончаренко, Задоя, Богданов, Соловйов, Ільїн, Лисенко, Попов, Ісаєнко.



Інгулець: Кучер — Нагієв, Павлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук, Сидоренко — Запорожець.

Запасні: Паламарчук, Клименко, Марусич, Кравчук, Сітало, Головкін, Резепов.



Гра Колос — Інгулець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.