Україна

Динамівська оборона проти відкриття всього старту.

Цікаво, як це: жити і грати під постійною обструкцією своїх фанатів? Динамо виявляється у такій ситуації з періодичністю раз на пару років, Сидорчук переживає це десь вчетверте. І нічого не скажеш: все заслужено.

Поразка від Ренна стала для Динамо п'ятою єврокубковою поспіль. Вражає, наскільки змінилися єврокубки, що в них можна програти п'ять разів поспіль і ще на щось претендувати (щоправда, у разі Динамо вже тільки на Лігу конференцій), але Динамо Луческу виглядає так, що єврокубкового вильоту можна чекати, як рятування. Команда просто виходить на поле із завданням “мучитися самій і мучити суперника”. З Ренном і Фенербахче це майже вийшло (хоча зрозуміло, що “майже” у спорті не рахується), але коли потрібно було грати від себе, Динамо виявилося не в змозі обіграти навіть АЕК.

Добре, що є чемпіонат України, в якому достатньо команд із сіл та селищ міського типу, аби навіть претендувати на переможну серію. Після видатної перемоги над ФК Львів кияни здобули тріумф у матчі з Минаєм, а тепер їм достатньо обіграти вдома Рух, щоб здобути третю перемогу поспіль. Щоправда, нинішнє Динамо може приголомшити і Рух.

Найкращий бомбардир УПЛ – не Мудрик, не Довбик і не хтось із напiвзірок, що залишилися в УПЛ на кшталт Русина чи Траоре. Це Таллес Бренер де Паула, який до Руху не забив жодного разу у 13 матчах за Олімпік.

Поки Таллес просто неймовірний: швидкий, технічний, не жадібний (до чотирьох голів він додав ще й асист) і дуже працьовитий (хет-трика Зорі не було б без невгамовного бажання бразильця пресингувати всіх, аж до воротаря). Дивно, що 24-річний форвард зміг за п'ять турів побити особистий рекорд результативності (ані в третій лізі Бразилії, ані в чемпіонаті штатів, ані в чемпіонаті Фінляндії він не забивав навіть чотирьох голів за сезон), але поки що він просто страшний для оборон суперників. Треба розуміти, що свої 4 голи він забив, виступаючи за одну з найбільш оборонних, та й просто слабких оборон чемпіонату: Рух по ходу сезону встиг побувати й на останньому місці.

А у Динамо, як усі пам'ятають, Попов просто бере та дарує Ренну перемогу. А коли Попова немає, те саме робить Сирота... Зрозуміло, хто фаворит матчу, але на місці Луческу я нервував би. Звичайно, Динамо має допомогти той факт, що постать такої небезпеки у Руху в гордій самотності. Ані Юрій Клімчук, ані Вів Соломон-Отабор нічого особливого не представляють і, в принципі, відповідають боротьбі за виживання, яку вестиме Рух протягом сезону.

Історія протистоянь

Три матчі – три перемоги Динамо із загальним рахунком 7:0.

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко — Тимчик, Бурда, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Б. Бойчук — Климчук

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua