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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та одеський Чорноморець.

Полтавська Ворскла та одеський Чорноморець стануть виключними командами, яким доведеться зіграти поміж собою в селі Минай у рамках суботньої шостого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після перемоги над петровським Інгульцем (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бацулу, Зайкова та Чеснакова в лінії захисту, тоді як Сефері відправиться до пари зі Степанюком у напад.

Роман Григорчук, на тлі поразки від Олександрії (1:2), залучив до стартового складу Варакуту до рамки воріт, тоді як Салюк зіграє ліворуч у захисті, Кравченко вийде в опорній зоні з Політилом, а Кузик зіграє в лінії атакувальних півзахисників. На вістря атаки повернеться Юсов.

Ворскла: Різник — Бацула, Зайков, Чеснаков, Кравець — А. Кравчук, Скляр, Юрченко, Олійник — Сефері, Степанюк.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Челядін, Мельничук, Нестеренко, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Черниш, Марлісон.



Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Джеймс, Салюк — Політило, Кравченко — Кузик, Бобко, Брагару — Юсов.

Запасні: Даскалиця, Ширяєв, Зігі, Білий, Наумець, Гладкий, Плакса, Кубемба, Штогрін, Філі, Литвиненко, Войтіховський.



Гра Ворскла — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.