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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та луганська Зоря.

Дніпровський Дніпро-1 та луганська Зоря матчем на стадіоні Авангард в Ужгороді розпочнуть недільну програму шостого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після нічиєї проти ліхтенштейнського Вадуца (2:2), вирішив використати з перших хвилин Домінго Бланко праворуч в атаці, тоді як Амаш повернеться на позицію лівого захисника.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), залучив до стартового складу Бутка на лівий фланг оборони.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко, Рубчинський — Бланко, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Танчик, Логінов, Горбунов, Бузанелло, Назаренко, Громов, Балулі, Когут, Гомес, Кононов.



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Бражко — Кирюханцев, Булеца, Крістіан — Русин.

Запасні: Жилкін, Турбаєвський, Чурко, Антюх, Луньов, Алефіренко, Сміян, Михайленко, Снурніцин, Хлань, Гулько, Нагнойний.



Гра Дніпро-1 — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.