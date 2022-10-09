Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 зустрінеться із луганською Зорею на полі стадіону Авангард у місті Ужгород (Україна).

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 9 жовтня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за його подіями ви зможете через відео онлайy-трансляцію на Football.ua.

Пряма трансляція матчу:

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко, Рубчинський — Бланко, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Танчик, Логінов, Горбунов, Бузанелло, Назаренко, Громов, Балулі, Когут, Гомес, Кононов.



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Бражко — Кирюханцев, Булеца, Крістіан — Русин.

Запасні: Жилкін, Турбаєвський, Чурко, Антюх, Луньов, Алефіренко, Сміян, Михайленко, Снурніцин, Хлань, Гулько, Нагнойний.