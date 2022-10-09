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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та закарпатський Минай.

Криворізький Кривбас та закарпатський Минай своїм матчем на столичному НСК Олімпійський продовжуватимуть недільну програму шостого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після нічиєї проти луганської Зорі (2:2), вирішив використати з перших хвилин Стецькова та Ловрича в центрі захисту, тоді як Капіч відправився до опорної зони.

Володимир Шаран, на тлі поразки від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу Чуєва до пари центральних захисників.

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго — Хомченовський, Капіч — Задерака, Татарков, Волошин — Хобленко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Опанасенко, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Семенов, Банада, Дебелко, Кораблін, Микитишин, Устименко.



Минай: Бандура — Гончар, Чуєв, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Грайфонер, Касімов, Паламар, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Рогозинський, Дмитрук.



Гра Кривбас — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.