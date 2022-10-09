Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та львівський Рух.

Київське Динамо та львівський Рух завершуватимуть недільну частину шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Мірча Луческу, після поразки від французького Ренна (1:2), вирішив залучити до стартового складу Олександра Тимчика, Олександра Сироту та Костянтина Вівчаренка до лінії захисту.

Леонід Кучук, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (2:2), випустив із перших хвилин Олексія Довгого до опорної зони.

Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора.



Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський.



Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.