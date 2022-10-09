Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та львівський Рух.
Олександр Тимчик, фото ФК Динамо Київ
09 жовтня 2022, 16:03
Київське Динамо та львівський Рух завершуватимуть недільну частину шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.
Мірча Луческу, після поразки від французького Ренна (1:2), вирішив залучити до стартового складу Олександра Тимчика, Олександра Сироту та Костянтина Вівчаренка до лінії захисту.
Леонід Кучук, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (2:2), випустив із перших хвилин Олексія Довгого до опорної зони.
Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Кабаєв.
Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора.
Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.
Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський.
Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.