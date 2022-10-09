Україна

Колектив Юрія Вернидуба вшосте поспіль не зміг здобути перемогу в новому розіграші УПЛ.

Недільна програма шостого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем на головній арені країни, НСК Олімпійський, де в звітній день можна було спостерігати за грою двох команд із нижньої частини турнірної таблиці. У гостях у криворізького Кривбасу мав зустріч закарпатський Минай, перебуваючи в сподіваннях перервати серію з двох поразок поспіль від Львова та київського Динамо (двічі по 0:1) відповідно. У команди Юрія Вернидуба тим часом завдання було більш глобальним — "біло-червоно-чорні" взагалі ще не перемагали в дебютному для себе сезоні "елітної" першості.

Не дивлячись на достатньо комфортні погодні умови перед початком зустрічі та, напевно, найкраще футбольне покриття країни, команди не дуже-то й прагнули грати в атакувальний футбол. Хоча починалось усе доволі жваво, коли обидві сторони зі стартовим свистком як побігли, так і зупинились лишень десь перед завершенням першої половини стартового тайму. Кривбас при цьому набагато більше був помітний саме в завершальній зоні, однак нападник Хобленко змарнував дві прекрасні нагоди відкрити рахунок, програвши обидві дуелі голкіперу суперників.

Переважну кількість ігрового часу до перерви на полі панувала виключно рівна гра без жодних натяків на те, що будь-яка з команд хоче брати на себе ініціативу в атаці. І тут, під завершення 43 хвилини, ми раптово були змушені згадати, що десь на початку гри новачок команди Юрія Вернидуба Іван Дібанго отримав попередження в неочевидному епізоді боротьби проти Гончара, коли він, разом із Волошиним, одночасно зробили накладання супернику.

Це мало велике значення для епізоду, коли Твердохліб не втримав рівновагу під час просування правим флангом атаки, і в підсумку обличчям упав на руку, якою активно на той момент працював суперник. У арбітра Максима Козиряцького був вільний вибір між тим, чи побачити цей момент, чи ні, і він у підсумку зробив вибір не на користь Кривбаса. На грі був VAR, проте під час подібних моментів його застосування виключено правилами.

Очікувалось, що в більшості Минай захоче більше грати з м’ячем на чужій половині поперерві, і ці очікування виключно підігрівались рішенням Шарана випускати на поле таранного форварда Колесника під позиційні атаки своєї команди. Однак на реальне загострення від гостей довелось очікувати аж занадто довго, а подвійні моменти з карколомними сейвами Сарнавського посеред другого тайму, після ударів Твердохліба, були скоріш виключенням на тлі загалом повільної гри.

Кривбас спокійно тримав удар у меншості, а під фінальний свисток ще й почав сміливо ходити до атаки, чим остаточно викликав у суперників зневіру у власних силах. Минай так і не наважився діяти більш рішуче, а суперники зрештою так і не змогли вразити чужі ворота, тож учергове команда Вернидуба залишила поле з неповним здобутком за кількістю очок.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти одеського Чорноморця, а закарпатський Минай на власному полі прийматиме рівненський Верес.Кривбас — Минай 0:0Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго — Хомченовський, Капіч (Банада, 86) — Задерака (Микитишин, 87), Татарков (Семенов, 70), Волошин — Хобленко (Устименко, 90+2).Бандура — Гончар, Чуєв, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 61) — Хахльов, Вітенчук — Воробчак (Голуб, 76), Твердохліб, Кулієв (Касімов, 60) — Вишневський (Колесник, 46, Коломоєць, 82).Попередження: Дібанго, Капіч — Кулієв, Колесник, Гончар