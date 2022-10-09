Україна

Востаннє за дніпровську команду трьома м'ячами відзначився Владислав Супряга.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 обіграв Зорю.

У цьому матчі трьома забитими голами відзначився Артем Довбик.

Востаннє за Дніпро-1 в УПЛ хет-триком відзначився Владислав Супряга, забивши у ворота Динамо (3:1) у лютому 2020 року.

Таким чином, Довбик – автор другого хет-трику за Дніпро-1 в УПЛ.

У поточному сезоні Довбик забив 5 голів у 5 матчах чемпіонату України та очолює гонку бомбардирів.