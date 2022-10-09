Україна
09 жовтня 2022, 14:55
Хет-трик Довбика забезпечив Дніпру-1 перемогу над Зорею та першу сходинку УПЛ
Колектив Олександра Кучера досі не пропустив жодного гола в новому розіграші національної першості.
Дніпро-1 — Зоря, фото СК Дніпро-1
09 жовтня 2022, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Зоря 3:0
Голи: Довбик, 29, 59, 75
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко (Когут, 82), Рубчинський (Громов, 70) — Бланко, Піхальонок (Назаренко, 70), Гуцуляк (Танчик, 79) — Довбик (Балулі, 79).
Зоря: Мацапура — Данченко (Сміян, 65), Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Бражко (Чурко, 65) — Кирюханцев (Нагнойний, 80), Булеца, Крістіан (Антюх, 64) — Русин (Хлань, 85).
Попередження: Танчик — Шахов, Імереков