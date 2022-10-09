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Дніпро-1 — Зоря 3:0
Голи: Довбик, 29, 59, 75

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко (Когут, 82), Рубчинський (Громов, 70) — Бланко, Піхальонок (Назаренко, 70), Гуцуляк (Танчик, 79) — Довбик (Балулі, 79).

Зоря: Мацапура — Данченко (Сміян, 65), Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Бражко (Чурко, 65) — Кирюханцев (Нагнойний, 80), Булеца, Крістіан (Антюх, 64) — Русин (Хлань, 85).

Попередження: Танчик — Шахов, Імереков