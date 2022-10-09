Україна

До вашої уваги — найкращі моменти матчу шостого туру УПЛ.

У першому матчі недільної програми шостого туру УПЛ Дніпро-1 на ужгородському Авангарді розібрався з луганською Зорею — 3:0.

Відзначимо, що всіма трьома голам у поєдинку відзначився нападник нападник "спортклубівців" Артем Довбик. 25-річний форвард національної збірної України став другим автором хет-трику Дніпра-1 за всі роки виступів в УПЛ.

Огляд матчу:

Дніпро-1 — Зоря 3:0

Голи: Довбик, 29, 59, 75



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко (Когут, 82), Рубчинський (Громов, 70) — Бланко, Піхальонок (Назаренко, 70), Гуцуляк (Танчик, 79) — Довбик (Балулі, 79).



Зоря: Мацапура — Данченко (Сміян, 65), Імереков, Батагов, Бутко — Шахов, Бражко (Чурко, 65) — Кирюханцев (Нагнойний, 80), Булеца, Крістіан (Антюх, 64) — Русин (Хлань, 85).



Попередження: Танчик — Шахов, Імереков.