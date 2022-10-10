Україна

Розбираємо, за рахунок чого головна команда нашої країни може поїхати до Німеччини.

У неділю, 9 жовтня, у німецькому Франкфурті відбулося жеребкування відбору на Євро-2024. Суперниками збірної України стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Сьогодні зранку наша країна пережила масовану атаку зі сторони держави-терориста. Втім, зараз ми трошки поговоримо про футбол і наші додаткові шанси поїхати до Німеччини.

Пряму путівку на континентальну першість отримують 2 команди з кожної групи. За допомогою плей-оф будуть визначені ще 3 збірні, які влітку 2024 року відправляться змагатися на німецьких футбольних полях. Як і у випадку з Євро-2020, путівка до плей-оф отримується за рахунок Ліги Націй, а не третього місця у своїй відбірковій групі.

Відзначимо, що всього у плей-оф братимуть участь 12 збірних, розділених на 3 квартети. Вони гратимуть півфінали, переможці яких вийдуть до трьох фіналів. Але як же туди потрапити?

У рейтингу Ліги Націй Україна займає 21 сходинку, якщо не рахувати Німеччину, котра отримала на Євро автоматичну путівку як господар турніру. У рейтингу команд Дивізіону B "синьо-жовті" є другими після Фінляндії серед збірних, які не посіли у своїх групах перші місці.

Хто ж крім скандинавів може нам перешкодити вийти на Євро? Таких збірних 4: власне, Шотландія, яка фінішувала вище нас у групі, а ще Сербія, Боснія і Герцеговина та Ізраїль. І у відборі на Євро нам треба активно вболівати за 2 з цих 5 команд (симпатії обирайте на власний розсуд), бажаючи їм вийти на турнір напряму через групу.

Суперники Фінляндії: Данія, Словенія, Казахстан, Північна Македонія, Сан-Марино

Суперники Шотландії: Іспанія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Суперники Сербії: Угорщина, Чорногорія, Болгарія, Литва

Суперники Боснії і Герцеговини: Португалія, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн

Суперники Ізраїля: Швейцарія, Румунія, Косово, білорусь (окремий привіт УЄФА за участь пособників російських терористів в офіційних змаганнях), Андорра

Усі групи — плюс-мінус рівні. У Шотландії та Боснії і Герцеговини є по супернику топ-рівня, але при цьому їм ніщо не заважає боротися за друге місце.

Фіни, серби та ізраїльтяни мають віддавати величезну вдячність вищим силам: з першого кошику їм попалися команди далеко не першого ешелону європейського футболу. Для Сербії нескладною задачею буде і "вилізти" до Німеччини навіть з першого місця — попри всі нинішні успіхи угорців, котрі доволі швидко можуть погаснути. Данія та Швейцарія виглядають на перший погляд серйознішими командами за Фінляндію та Ізраїль, але грати з ними на рівних точно можна.

Отже, варіант, за якого 2 з 5 команд вийдуть на Євро-2024 зі своїх груп — реальний і навіть більше, ніж реальний.

Щоправда, навіть якщо він не стане реальним також існує іншы варіанти, потрапити до плей-оф від дивізіону А

Варіант 1: Якщо жодна команда з п'яти збірних, які знаходяться вище в України в рейтингу дивізіону B не вийде на Євро-2024, Україна потрапити в плей-оф від дивізіону а тільки в тому випадку якщо 14 з 15 представників дивізіону гарантують собі вихід на євро через відбірковий етап. Перелік цих представників наступний — Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща, Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

Варіант 2: Якщо на Євро вийде лише одна з п'яти збірних, які знаходяться вище України в рейтингу дивізіону B, Україна потрапить до плей-оф від дивізіону А у тому випадку, якщо 13 з 15 представників дивізіону А (перелік вище) гарантують собі вихід на Євро через відбірковий етап.

Сподіваємося, нам не буде потрібно продумувати ці варіанти ще раз. Відбір на Євро-2020 показав, що ми здатні і на футбольні подвиги. Та й плей-оф — не наш найкращий друг. Тож віримо у наших хлопців, а головне — нашу країну!