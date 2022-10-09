Україна

Тренер киян поспілкувався із журналістами після перемоги.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував впевнену перемогу над Рухом в УПЛ (3:0).

"Я попереджав гравців, що ми граємо проти небезпечного суперника, проти хорошої організованої команди, яка має свій малюнок гри. У моєму розумінні вирішальним став перший забитий м'яч, оскільки у суперника порушилися одразу три ігрові компоненти – добре організована гра в обороні, швидкі контратаки, а також хороший контроль м'яча з умілими відкриваннями та комбінаціями в центрі поля. Тому нам потрібен був перший гол.

Ми проходимо через складний період. Після прикрої поразки від Ренна ми були не в кращому психологічному стані, тому на початку поєдинку було побоювання помилитися, скутість у діях. Суперник же діяв розкутіше, створив кілька небезпечних моментів після стандартів, тому необхідно було забити, щоб розкріпачитися".

"Для того щоб забивати багато голів, необхідно домінувати на полі. Щоб домінувати, потрібна відповідна підготовка. На даний момент ми не готові до цього через постійні переїзди та перельоти. Ми по 7-11 годин перебуваємо в автобусі, і немає повноцінного тренувального процесу, щоб готуватися до матчів. Плюс я чекаю більшого від гравців середньої лінії, футболістів атаки – не можна, щоб Циганков та Буяльський постійно звалювали на себе цю складну ношу. Це стосується і Сидорчука, і Гармаша, і Бєсєдіна, і Шепелєва, і Кабаєва. Сьогодні молодець Тимчик, опинився у потрібному місці, забив важливий гол.

Стимулом перемоги над Рухом з великим рахунком стала поразка від Ренна. Ми багато працювали та готувалися до гри у Франції, але незаслужено програли, тому була додаткова мотивація на матч із Рухом, щоб хоч якось реабілітуватися за той програш", — сказав Луческу.