Україна

Фахівець дав післяматчевий коментар пресі.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі проти Миная — 0:0.

"Зіграли внічию, не забили. Плюс, гра пішла не за планом через незрозуміле вилучення. Чесно кажучи, є бажання запропонувати прокоментувати матч суддям, коли вони це роблять. Спочатку дають жовту картку гравцю, який не винен у ситуації: треба давати Волошину, арбітр дає Дібанго.

Ще й друге попередження… На мій погляд, якщо давати такі картки… Гравець не фолив, не робив відмашку, й отримує друге попередження. Тим паче, суперник сам пірнає, падає. Я спеціально подивився повтор цього епізоду. Що тут ще коментувати: грали у меншості більше тайму. Не дивлячись на це, хотіли перемогти, хлопці атакували. Були хороші моменти, але ми їх не реалізували, тому 0:0. Будемо готуватись далі".

"Як гра новачків? Важко оцінювати. Нехай оцінить вболівальник. Той же Капіч. Думаючий, спокійний футболіст, який володіє хорошою передачею. Цей той гравець, який може налагодити гру в центрі поля. Згадати хоча б сьогодні гостру передачу на Хобленка. Ловріч теж зіграв на рівні.

Не пропустили, оборона "на нуль", отже зіграв добре. Повторюсь, прикро, що Дібанго отримав дві жовті. Він – молодий хлопець, засмутився, розплакався. Всі його підтримали, все буде добре.

У такий час важко підсилювати склад. Ви ж бачите, що відбувається в Україні. У мене серце кровʼю обливається. Адже я мешканець Запоріжжя і те, що там зараз відбувається… Просто нема слів. Це просто блюзнірство. Ті, хто це виробляє – просто тварюки, нелюди, інших слів для них немає.

Тому дуже вдячний тим, хто до нас їде. Вдячний Ріфету Капічу, який зараз тут, незважаючи на війну в Україні. Дуже добре його знаю по Шерифу. Радий, що він тут, у Кривбасі. Якщо ще будуть футболісти такого рівня, то, думаю, підсилимось. Адже підсилюватись треба. Не вистачає класних футболістів, які б змогли вирішити долю епізоду", — сказав Вернидуб.