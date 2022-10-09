Україна

Ступінь травми воротаря ще невідома.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував травму воротаря Дениса Бойка після перемоги над Рухом.

"Зачекаємо до завтра. Наразі він поїхав на МРТ, зробить знімок. До всіх наших проблем та невдач, які були останнім часом, ще не вистачало травми Бойка, і щоб він випав на тривалий термін. Добре, що Нещерет буквально днів десять тому повернувся до тренувань та зміг замінити Дениса".

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"У нас велика обойма гравців. Грає той, кого вважаємо сильнішим. Сьогодні ми вибрали пару Забарний-Сирота в центрі захисту", — сказав Луческу.

Нагадаємо, що Георгій Бущан також досі недоступний через травму. Повну прес-конференцію румунського тренера киян читайте вже в нас на сайті.