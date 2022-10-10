Україна

Країна-терорист зірвала проведення спортивної події.

Єдиним футбольним протистоянням у понеділок, 10 жовтня, мала стати зустріч між Олександрією та харківським Металістом 1925 на полі столичного НСК Олімпійський.

Однак через масований обстріл території України з боку країни-терориста та, зокрема, влучання в об’єкти цивільної інфраструктури в Києві, організатори змагань вирішили відкласти проведення цієї зустрічі на невизначений термін.

"До уваги вболівальників.

Матч 6-го туру Олександрія — Металіст 1925, що мав відбутися 10-го жовтня на НСК Олімпійський, перенесено за рішенням Київської ОВА.

Нову дату буде визначено додатково", — ідеться в офіційній заяві УПЛ.

Нагадаємо, що раніше за обопільної згоди сторін та через участь донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА був перенесений ще один матч шостого туру національної першості, між "гірниками" та Львовом, що мав відбутись на Арені Львів.