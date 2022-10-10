Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ракетний обстріл.

З самого ранку наша країна перебуває під ударом країни-терориста.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!".

Раніше удари росії прокоментував президент України Володимир Зеленський.