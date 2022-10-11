Україна

34-річний голкіпер отримав пошкодження у матчі української Прем'єр-ліги.

Денис Бойко отримав травму ноги в поєдинку шостого туру УПЛ проти Руха минулої неділі.

Сьогодні, 11 жовтня, Денис вирушив до Барселони, де у середу, 12 жовтня, в одній із місцевих клінік буде проведено поглиблене обстеження та поставлено точний діагноз.

"До цього моменту всі повідомлення про характер травми Бойка та терміни його відновлення є інформаційною спекуляцією", — сказано на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, що раніше пошкодження зазнав Георгій Бущан, який пропустить, за чутками, від одного до двох місяців.