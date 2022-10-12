Україна

Функціонер підтвердив інформацію, що матч пройде саме в Україні.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в ексклюзивному коментарі для Football.ua розповів, де пройде Класичне.

- Сергій Анатолійович, у зв'язку зі складною ситуацією в Україні, пов'язаною з масованим ракетним обстрілом, багато хто задається питанням — де Шахтар зіграє домашній матч проти Динамо?

- Справді, навколо проведення нашого матчу останніми днями ходить багато розмов. У пресі обговорюються різні варіанти — серед яких, у тому числі Варшава і Краків. Незважаючи на те, що нам, як учасникам єврокубків, дозволено проводити матчі УПЛ за кордоном — 16 жовтня 2022 року з Динамо зіграємо на Арені Львів.

Команда готується до цього матчу за раніше запланованим графіком. Вже завтра ми виїжджаємо з Варшави та повертаємось до України.

Поєдинок між Шахтарем та Динамо розпочнеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього матчу.