Україна

Стадіон Чемпіон знатно постраждав після візиту до міста та на арену російських окупантів.

Донецький Шахтар оголосив про старт продажу квитків на матч із київським Динамо у сьомому турі УПЛ.

Ціна одного квитка – від 10 гривень, а купити його можна ТУТ.

Всі виручені кошти підуть на відновлення стадіону Чемпіон у місті-герої Ірпінь, яке нещодавно було звільнено від російських оккупантів.

"Зустріч грандів завжди була найочікуванішим і найзапеклішим двобоєм в українському футболі й збирала повні трибуни. Однак від початку повномасштабного вторгнення росії всі об’єдналися навколо спільної мети – перемоги. Звідси й головний меседж майбутнього поєдинку: народжені суперниками – об'єднані заради України", - йдеться у повідомленні "гірників".

А ось так виглядав затишний стадіон до приходу "русского мира".

Нагадаємо, матч Шахтар — Динамо відбудеться 16 жовтня о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.