Україна

Через ракетний тероризм з боку рф місце проведення Класичного знову стало під питанням.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння двох принципових суперників в особі донецького Шахтаря та київського Динамо, яке заплановано на 16 жовтня о 17:00.

Початковим місцем проведення матчу офіційно було обрано Арена Львів, проте головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу висловив сумніви, що після масштабних ракетних ударів по території України з боку російських терористів проводити матч тут — це гарна ідея.

"Спочатку планувалося, що матч пройде у Лондоні, все було розплановано. Однак під час останніх російських атак ми перебували у Львові, гравці все чули та відчували. Вони турбуються та переживають за свої родини. Мені здається, що повертатися до Львова зараз, можливо, не найкраща ідея.

Ми запропонували кілька варіантів: зіграти у Варшаві, у Кракові, або ж у Львові, але трохи згодом – у понеділок чи вівторок, оскільки Шахтар грав учора, а ми граємо завтра. У нас буде дуже мало часу на відновлення та переїзд, ми зможемо провести максимум одне тренування. Тож чекаємо на відповідь від Шахтаря, УАФ та УПЛ.

Саме в той час, коли відбувалися ці ракетні атаки, у нас було заплановане тренування. Але нам дозволили виїхати за кордон, тож плани змінилися. Це не наше рішення, потрібно знайти спільне рішення у цій ситуації. Ми пропонуємо альтернативні варіанти та чекаємо відповіді", — цитує слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін спростував чутки про те, що зустріч із Динамо може пройти за межами України.