Номінальним господарем матчу є "гірники".
Траоре проти Забарного і Сироти, ФК Динамо Київ
08 жовтня 2022, 19:49
У сьомому турі УПЛ відбудеться українське "Класичне" між Шахтарем і Динамо. Нещодавно з'явилася інформація, що матч пройде у неділю, 16 жовтня, о 17:00.
У рапорті на сайті УПЛ також можна побачити, де саме пройде гра. Місцем проведення домашнього поєдинку "оранжево-чорних" стане Арена Львів.
Раніше була вірогідність проведення гри у Лондоні. Згодом варіантів лишилося 2 — Варшава та Львів. Саме варіант проведення гри в Україні став остаточним.
Відзначимо, що Динамо зіграє на Арені Львів і номінально домашній поєдинок проти Руха, який пройде 9 жовтня.
Нагадаємо, також стали відомі дати і час початку матчів 8 і 9 турів чемпіонату України.