Україна

Номінальним господарем матчу є "гірники".

Траоре проти Забарного і Сироти, ФК Динамо Київ

Траоре проти Забарного і Сироти, ФК Динамо Київ

У сьомому турі УПЛ відбудеться українське "Класичне" між Шахтарем і Динамо. Нещодавно з'явилася інформація, що матч пройде у неділю, 16 жовтня, о 17:00.

У рапорті на сайті УПЛ також можна побачити, де саме пройде гра. Місцем проведення домашнього поєдинку "оранжево-чорних" стане Арена Львів.

Раніше була вірогідність проведення гри у Лондоні. Згодом варіантів лишилося 2 — Варшава та Львів. Саме варіант проведення гри в Україні став остаточним.

Відзначимо, що Динамо зіграє на Арені Львів і номінально домашній поєдинок проти Руха, який пройде 9 жовтня.

Нагадаємо, також стали відомі дати і час початку матчів 8 і 9 турів чемпіонату України.