Україна

Футболісти записали відеозвернення до опори України та народу.

14 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць. У такий важкий час для країни, коли кожен день терористи намагаються атакувати та знищити цілісність держави, варто подякувати всім, хто встав на її захист.

Футболісти київського Динамо записали відеозвернення до військових, у якому привітали їх із професійним днем.

Сергій Сидорчук:

"14 жовтня — свято, яке як ніколи важливе для нашої Батьківщини. Сотні, тисячі чоловіків та жінок боряться не лише за сьогодення, а і за наше майбутнє. За те, щоб раз і назавжди поставити крапку та показати всім, що України єдина та неподільна. Такою вона була, є та буде".

Олександр Караваєв:

"Я з гордістю кажу: "Ми, динамівці, беремо з вас приклад". Для нас та наших дітей, захисник України — це супергерой нашого часу. Це людина, яка робить усе можливе та неможливе заради нашого життя. Заради любові, заради незалежності. Жорстокість, брехня, жадібність та ненависть ніколи не переможе щирість та доброту".