Україна

Фахівець залишився незадоволений результатом.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував нічию у поєдинку сьомого туру УПЛ проти Вереса (1:1).

"Перш за все вітаю всіх зі святами – з Днем Захисників і Захисниць нашої України, з Покровом. Великі свята, вітаю. Що стосується гри, то у мене були передчуття, що ми її виграємо і здобудемо нарешті першу перемогу вдома. Але пропустили швидкий гол, а Верес у таких ситуаціях вміє далі захищатися, грати компактно. Ми створили безліч гольових моментів, ще у першому таймі могли не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Не вистачає нам майстерності, це видно. Пояснюємо, говоримо з хлопцями, але у плані виконавської майстерності проблеми залишаються.

Другий тайм вже був рівний – були моменти і у нас, і біля наших воріт. Це футбол. Вважаю, що за підсумком другого тайму – закономірний результат. А перший тайм не повинні були програвати. Давно не бачив, щоб ми не забивали стільки моментів, як з гри, так і зі стандартів. Навіть у товариських матчах такої кількості моментів рідко буває. У Вишневського були дві-три нагоди ще до перерви. Треба було реалізувати й все було б нормально. А так в кінці Верес міг нам забити другий м’яч".

"Коломоєць — такий хлопець, що для фізичних кондицій йому не треба багато часу. Те, що у нього не було ігрової практики, майже рік не грав – ось це важко. Але він сьогодні вийшов на поле і підсилив гру. Хоча й Вишневський зіграв непогано, чіплявся за м’яч, зберігав його. Лише реалізація підводила. Надіємось, що надалі будемо реалізовувати більше моментів і таки здобудемо першу перемогу на домашній арені.

Що з Трубочкніим? Я не знаю, лікар займається зараз з ним. Думаю, нічого серйозного, він боєць. Хотіли спершу міняти іншого гравця, але Трубочкін попросив заміну", — сказав фахівець.