Україна

Захисник харків’ян прокоментував гру проти Львова.

Харківський Металіст 1925 у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграє номінально домашній матч проти Львова в Ковалівці.

Металіст 1925 — Львів. Напередодні

Захисник команди Валерія Кривенцова Ігор Курило прокоментував стан свого колективу напередодні протистояння.

"Усі хотіли зіграти матч проти Олександрії, але його скасували в останній момент. Ми вже мали велику паузу перед тим. Підготувалися до гри, усі хотіли перемогти, але, як бачимо, наш ворог не спить. Така ситуація і всі вже чекаємо на завтрашню гру.

До Львова готувались, як зазвичай, за планом. Розібрали цю команду. Мені здається, що ми добре підготувалися і завтра чекаємо на них.

Львів — команда зі заходу України, де, здебільшого, на перший план виходять бійцівські якості. Прості хлопці, які схочуть у нас забрати очки, але ми, зі свого боку, постараємося не дати їм цього зробити.

Не думаю, що команді буде важко від того, що вона прийматиме суперника в Ковалівці, а не на Олімпійському в Києві. Сподіваюсь, що ніяк не вплине, а поразка в останньому матчі проти Дніпра-1 радше була випадковістю. Точніше не так, не випадковість, бо програли ми там по-ділу. Але завтра, думаю, стадіон в Ковалівці стане для нас фартовим.

Звичайно, ситуація в країні всіх нас хвилює, кожен переживає за свою країну, за її територію, але, коли виходимо на тренування, усі хлопці відпускають цю ситуацію і намагаються виконувати те, що каже тренер", — заявив український виконавець.

Матч Металіст 1925 — Львів відбудеться 15 жовтня, о 13:00.