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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та полтавська Ворскла.

Харківський Металіст та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після перемоги над рівненським Вересом (2:1), вирішив використати з перших хвилин Андрія Ралюченко до пари в центрі оборони.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), залучив до стартового складу Ігоря Пердуту та Сергія Яворського до лінії захисту.

Металіст: Костик — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Чайковський — Підлепенець, Танковський, Чідомере, Картушов — Прядун.

Запасні: Зновенко, Ярош, Панасенко, Книш, Демченко, Шопін, Рязанцев, Клименчук, Порох.



Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Чеснаков, Кравець — А. Кравчук, Скляр — Олійник, Юрченко, Сефері — Степанюк.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Челядін, Зайков, Бацула, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Марлісон.



Гра Металіст — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.