Україна

Команди протягом матчу забили по два м'ячі та набрали по одному пункту в актив.

Завершився поєдинок сьомого туру української Прем'єр-ліги, в якому у очному протистоянні зійшлися між собою Металіст 1925 та ФК Львів.

Незважаючи на повітряну тривогу під час матчу, команди продемонстрували результативний футбол і зуміли забити в ворота один одного по два м'ячі.

За Металіст 1925 відзначилися голами Ярослав Мартинюк, реалізувавшись пенальті на п'ятій хвилині, а також Назарій Русин, який забив ще один м'яч для харківського клубу в цьому ж таймі.

Щодо Львова, то гол записав на свій рахунок Владислав Бугай, а другий м'яч став автоголом Микити Безуглого.