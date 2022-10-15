Команди протягом матчу забили по два м'ячі та набрали по одному пункту в актив.
Металіст 1925 - Львів, facebook.com/metalist1925kh
15 жовтня 2022, 15:12
Завершився поєдинок сьомого туру української Прем'єр-ліги, в якому у очному протистоянні зійшлися між собою Металіст 1925 та ФК Львів.
Незважаючи на повітряну тривогу під час матчу, команди продемонстрували результативний футбол і зуміли забити в ворота один одного по два м'ячі.
За Металіст 1925 відзначилися голами Ярослав Мартинюк, реалізувавшись пенальті на п'ятій хвилині, а також Назарій Русин, який забив ще один м'яч для харківського клубу в цьому ж таймі.
Щодо Львова, то гол записав на свій рахунок Владислав Бугай, а другий м'яч став автоголом Микити Безуглого.
Металіст 1925 — Львів 2:2
Голи: Мартинюк, 5 (пен), Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглий, 66 (аг)
Металіст 1925: Олег Мозиль, Ярослав Мартинюк, Андрій Борячук, Ростислав Русин (Костянтин Бичек 73), Андрій Ременюк, Ігор Курило, Михайло Шершень, Дмитро Кравченко (Вендел Рамос 73), Артем Габелок (Бека Вачіберадзе 84), Максим Жичиков, Микита Безуглий
Львів: Іван Пономаренко, Назарій Муравський, Віталій Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 68), Назарій Ніч, Борис Крушинський (Артем Вовкун 84), Михайло Шишка, Андрій Бусько (Роман Микитюк 79), Павло Полегенько, Артем Мільченко, Александр Васильєв
Попередження: Ярослав Мартинюк 15, Андрій Борячук 72, Ярослав Мартинюк 89 – Олександр Васильєв 54, Борис Крушинський 60, Павло Полегенько 82
Вилучення: Мартинюк, 88 (Металіст 1925, друга жовта)