Україна

Новий стадіон київського клубу вміщує 5000 глядачів і може приймати матчі навіть міжнародного рівня.

Київський футбольний клуб Лівий Берег, який минулого неповноцінного сезону дебютував у Другій лізі України, але на цю кампанію не заявлявся на змагання під егідою ПФЛ через повномасштабне російське вторгнення, сьогодні, 15 жовтня, офіційно презентував свій власний новий стадіон.

Як повідомляє прес-служба київського клубу, новий стадіон Лівого Берега, будівництво якого проходило в короткі терміни, вміщує 5000 глядачів.

Більше того, стадіон має підігрів та автоматичний полив, а також може приймати матчі будь-якого рівня, в тому числі міжнародного значення.

Фото нового стадіону Лівого Берега:

Зазначимо, що в умовах воєнного стану в Україні академія Лівого Берега продовжує функціонувати та готувати майбутніх українських футболістів різного віку.