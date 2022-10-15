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Тренер Металіста 1925 оцінив матч зі Львовом.

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував нічию у матчі проти Львова в УПЛ.

"Я ще до гри казав гравцям, коли ми готувались до матчу, що Львів дуже організована команда, з характером і бійцівськими якостями. Ми попереджали своїх футболістів, що буде саме так. Ми зіграли сьогодні за двома схемами, перший тайм нам вдався, двічі забили та створювали моменти, контролювала хід гри. Коли повели в рахунку, ми трансформували тактичну схему та перейшли на гру у три центральних захисники.

Намагались зіграти на результат, але пропустили не обов'язковий гол і ще суперник мав моменти. Мене непокоїть, що ми програємо велику кількість єдиноборств, з таким браком, який був сьогодні, важко розраховувати на які-небудь серйозні завдання. Перший тайм нам у залік, а ось по другому будемо розбиратися.

Чому другий тайм невдався? Буду розмовляти з футболістами, ми змінили трошки схему, але не всі до кінця правильно виконували, що повинні були робити. Є деякі ігри, коли треба переходити на цю схему. Я вирішив, коли вели у рахунку, треба перебудуватися на цю схему. З гравцями ми її відпрацьовували на тренуваннях, але не все вийшло сьогодні. Будемо робити аналіз та ставати сильніше", — сказав тренер.

Відео голів та огляд матчу Металіст 1925 — Львів можна дивитись на Football.ua.