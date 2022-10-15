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поєдинку сьомого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 розписав нічию зі Львовом.

Команди відправили у ворота один одного по два м'ячі, але визначити сильнішого за підсумками цього протистояння зрештою не змогли.

Огляд матчу:

Металіст 1925 — Львів 2:2

Голи: Мартинюк, 5 (пен), Русин, 22 — Бугай, 8, Безуглий, 66 (аг)

Металіст 1925: Олег Мозиль, Ярослав Мартинюк, Андрій Борячук, Ростислав Русин (Костянтин Бичек 73), Андрій Ременюк, Ігор Курило, Михайло Шершень, Дмитро Кравченко (Вендел Рамос 73), Артем Габелок (Бека Вачіберадзе 84), Максим Жичиков, Микита Безуглий

Львів: Іван Пономаренко, Назарій Муравський, Віталій Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 68), Назарій Ніч, Борис Крушинський (Артем Вовкун 84), Михайло Шишка, Андрій Бусько (Роман Микитюк 79), Павло Полегенько, Артем Мільченко, Александр Васильєв

Попередження: Ярослав Мартинюк 15, Андрій Борячук 72, Ярослав Мартинюк 89 – Олександр Васильєв 54, Борис Крушинський 60, Павло Полегенько 82

Вилучення: Мартинюк, 88 (Металіст 1925, друга жовта)