Україна

Фахівці відзвітували про стан справ в збірних.

Головні тренери молодіжної збірної та основної збірної України Руслан Ротань та Олександр Петраков на засіданні УАФ відзвітували про пророблену роботу за минулий рік.

"Кілька днів тому відбувся Виконком УАФ, ми заслухали питання щодо тренерів молодіжної та національної збірної. Руслан Ротань та Олександр Петраков мали можливість розповісти про стан справ та свою роботу.

Цю інформацію передали до Комітету збірних, який далі запропонує Виконкому наступні кроки", — заявив президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю ПроФутбол.

Руслан Ротань вивів молодіжну збірну України на Євро-2023. Щодо Олександра Петракова, то йому не вдалося вивести національну команду на мундіаль та піднятись у Групу А Ліги націй.

Раніше стали відомі суперники збірної України по відбору на Євро-2024.