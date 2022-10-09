Україна

Матч пройде 26 березня, наступні ігри на нас очікують у червні.

У неділю, 9 жовтня, у німецькому Франкфурті відбулося жеребкування відбору на Євро-2024. Збірна України отримала своїх суперників у вигляді Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Зазначимо, що 2 команди з кожної групи виходять на Євро напряму. Інші путівки розігрують у плей-оф серед кращих команд Ліги націй.

Вже став відомий розклад матчів. Як і у далекому 2012, збірна України розпочне відбірковий цикл з візиту до столиці Великобританії — поєдинок відбудеться 26 березня. 10 років тому, щоправда, мова йшла про відбір до Чемпіонату світу, а сама гра закінчилася 1:1 і залишилася у нашій пам'яті у першу чергу завдяки фантастичному голу Євгена Коноплянки.

З цікавого варто відзначити, що вже не вперше збірній Україні випала честь зіграти 14 жовтня — на День Захисника України. Нашим суперником у цей мегаважливий день буде Північна Македонія, проти якої ми зіграємо вдома.

Завершальним матчем відбору для наших хлопців стане домашня гра з італійцями.

26 березня: Англія – Україна

16 червня: Північна Македонія – Україна

19 червня: Україна – Мальта

9 вересня: Україна – Англія

12 вересня: Італія – Україна

14 жовтня: Україна – Північна Македонія

17 жовтня: Мальта – Україна

20 листопада: Україна – Італія

Нагадаємо, своїми враженнями від жеребкування вже встиг поділитися головний тренер національної збірної України Олександр Петраков.