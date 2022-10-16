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Керманич харків’ян прокоментував перемогу над полтавською Ворсклою.

Харківський Металіст у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги здобув перемогу над полтавською Ворсклою в Ужгороді (3:2).

Металіст — Ворскла 3:2 Відео голів та огляд матчу

Виконувач обов'язків головного тренера "жовто-синіх" Олег Ратій після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Напевне, наша повноцінна перша домашня перемога буде в Харкові. А ця перемога домашня, як то кажуть, лише за календарем. Нам би хотілося зіграти в Харкові, це було б найкраще для наших вболівальників, як і для всіх нас.

Початок поєдинку сьогодні був за Ворсклою? Ну, це ваша думка така. Наша думка інша. Ми так спланували гру, що мусили в перші хвилини більше діяти в захисті. Потім хлопці зрозуміли, що можуть і зіграли так, як вони вміють.

Напевне секрет індивідуальних успіхів Максима Прядуна в тому, що команда грає. І коли так відбувається, кожен футболіст може грати так, як він вміє, проявляючи свої найкращі якості.

Щодо наших кадрових проблем, то Олександр Рибка вже приїхав, він з нами, поруч. Був у роздягальні, розмовляв з хлопцями, підтримував. Дуже дякуємо йому за підтримку. Віталій Федорів також зараз у роздягальні, також з командою.

Віримо, що скоро вони повернуться на поле і все буде нормально. Дмитро Коркішко завтра пройде МРТ і подивимось, як у нього справи. Плануємо, що він скоро відновиться. Наразі його нічого не хвилює, але є лікарі, які мають прийняти рішення", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях проти київського Динамо.