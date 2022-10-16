Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та дніпровський Дніпро-1.

Львівський Рух та дніпровський Дніпро-1 зіграють на стадіоні Україна в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Леонід Кучук, після поразки від київського Динамо (1:2), вирішив не міняти стартовий склад своєї команди.

Олександр Кучер, на тлі перемоги над ліхтенштейнським Вадуцем (2:1), залучить із перших хвилин Сергія Горбунова на лівий фланг захисту, тоді як Валентин Рубчинський повернеться до опорної зони, а Олександр Піхальонок — на позицію під нападником.

Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

Запасні: Ледвій, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Горбунов — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.