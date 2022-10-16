Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.

Донецький Шахтар та київське Динамо зіграють черговий епізод класичного українського протистояння на Арені Львів в рамках сьомого туру Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевич, після нічиєї проти мадридського Реала (1:1), вирішив залучити до стартового складу той самий підбір виконавців.

Мірча Луческу, на тлі поразки від французького Ренна (0:1), випустив із перших хвилин Владислава Ваната на вістрі атаки, тоді як Костянтин Вівчаренко зіграє ліворуч у захисті, а над ним в атаці розташується Олександ Караваєв.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Козік, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Топалов, Назарина, Петряк, Сікан, Кулаков.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат, Караваєв.

Запасні: Ігнатенко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Діалло, Бєсєдін, Дубінчак, Кендзьора.



Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.