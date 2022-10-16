Дніпровська команда не пропускала у перших п'яти поєдинках чемпіонату України-2022/23.
Рух - Дніпро-1
16 жовтня 2022, 16:34
У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги у очному протистоянні зустрілися львівський Рух та Дніпро-1, який підходив до цього матчу як лідер турнірної таблиці.
Рахунок у матчі було відкрито на 30-й хвилині завдяки зусиллям Олексія Довгого, котрий відгукнувся на передачу Богдана Бойчука.
Таким чином, Рух став першою командою, якій вдалося забити Дніпру-1 у нинішньому сезоні УПЛ.
До цього підопічні Олександра Кучера не пропускали у п'яти матчах української першості поспіль.