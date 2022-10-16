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У центральному матчі сьомого туру поточного розіграшу української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над київським Динамо.

Підопічним Мірчі Луческу як завжди не вистачило гостроти та реалізації, а вилучення Іллі Забарного остаточно зняло всі питання щодо переможця цієї принципової зустрічі – 3:1 на користь "гірників".

Огляд матчу:

Шахтар — Динамо Київ 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 — Ванат, 46

На 45-й хвилині Лассіна Траоре (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назаренко, 76) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик — Траоре (Сікан, 58).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Кабаєв, 64), Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваєв (Кендзьора, 87).



Попередження: Михайліченко, Конопля, Сікан, Степаненко, Петряк — Вівчаренко, Ванат



На 69-й хвилині був вилучений Ілля Забарний (Динамо Київ) (друге попередження).