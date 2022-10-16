Підопічні Мірчі Луческу втратили запал відігравати відставання через вилучення в другому таймі.
Шахтар — Динамо Київ, фото ФК Шахтар Донецьк
16 жовтня 2022, 18:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Динамо Київ 3:1
Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 — Ванат, 46
На 45-й хвилині Лассіна Траоре (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Шахтар:
Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назаренко, 76) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик — Траоре (Сікан, 58).
Динамо Київ:
Нещерет — Тимчик (Кабаєв, 64), Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваєв (Кендзьора, 87).
Попередження: Михайліченко, Конопля, Сікан, Степаненко, Петряк — Вівчаренко, Ванат
На 69-й хвилині був вилучений Ілля Забарний (Динамо Київ) (друге попередження).