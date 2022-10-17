Україна

Півзахисник харків'ян відреагував на перемогу над Ворсклою.

Харківський Металіст у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги в запеклому протистоянні здолав полтавську Ворсклу (3:2).

Металіст — Ворскла 3:2 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "синьо-жовтих" Євген Підлепенець після завершення гри поділився враженнями від подій на футбольному полі.

"Дуже позитивні емоції, адже ми обіграли доволі сильного суперника, який брав участь у єврокубках цього сезону та непогано зіграв. Зараз у них є невеликі труднощі, але я впевнений, що вони все одно будуть доволі сильною командою.

Щодо нашої гри... Спочатку у нас щось не виходило. Ворскла добре тримала м'яч, змусила нас сісти ближче до своїх воріт. Потім ми нав'язали боротьбу, стали вигравати більше єдиноборств, у нас почали виходити швидкі атаки.

Не можу сказати, що на мене чинився сильний тиск через капітанську пов’язку. Проте, вдячний тренерському штабу, команді, що дали такий шанс. Я намагався віддячити їм за це, старався не програти в боротьбі, вигравати кожен м'яч, допомагати команді здобути результат. У підсумку, у нас усе вийшло.

Я б не сказав, що в мене була задача часто переміщуватись уздовж лінії атаки. Я інколи приходжу на лівий фланг, щоб створювати там більшість. На тому фланзі розігруємо комбінації. Це виходить доволі непогано, тож чому б це не робити частіше?

Добре, що команда перемагає, а я допомагаю їй, як можу. Думаю, що все буде нормально й із моїми власними забитими м’ячами. Головне — повністю викладатися і все буде добре", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях проти київського Динамо.