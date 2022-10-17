Україна

Бразилець довго не пропускав у чемпіонаті України.

На 30 хвилині матчу між Рухом і Дніпром-1 (3:2 на користь "спортклубівців") хавбек львів'ян Олексій Довгий забив м'яч у ворота Макса Валефа. Цей гол став першим, який бразильський голкіпер пропустив у рамках чемпіонату України.

Загалом "суха" серія "жовто-чорних" тривала 648 хвилин і стала рекордною в історії молодого клубу. Розпочалась вона ще 6 грудня 2021 году. Тоді у грі з Чорноморцем від Олександра Ісаєнка пропустив Валентин-Олександр Кожокару. Румун до відходу у стан Феєнорду провів ще гру проти Маріуполя, в якій не пропустив жодного м'яча.

Продовження серії застало команду вже з іншим іноземним голкіпером — вищезгаданим Максом Валефом. 28-річний бразилець до візиту на львівський стадіон Україна не пропускав у 5 матчах поспіль.

Нагадаємо, більшість легіонерів Дніпра-1 не поїхало до Львова. За словами наставника команди Олександра Кучера, на те є різні причини — у тому числі страх родин через останні ракетні удари російської держави-терориста.