Україна

Керманич Дніпра-1 висловився про перемогу над Рухом у матчі УПЛ.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 дивом зумів здобути перемогу над Рухом з рахунком 3:2.

Головний тренер дніпровської команди Олександр Кучер поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Ми грали сьогодні проти команди, яка дуже гарно обороняється і добре діє на контратаках, тому нам було важко. Але ми здобули вольову перемогу – усі хлопці молодці! Вони віддали усі сили, забили переможний гол, і я хочу їм подякувати за їх характер – молодці!"

"Команда суперника дуже агресивно грала в обороні, були вилучення, а це все дає багато емоцій. Тому такий матч і вийшов".

"Відсутність багатьох легіонерів? Там різні були причини. Комусь треба було зробити паспорт, а в інших переживали родини через ситуацію в України, боялися загрози їх життю, тому деякі побоялися поїхати на гру. Вони повинні приєднатися до нас в Ужгороді, де ми з ними і будемо розмовляти".

"Чому в кінці матчу випистили центрального захисника Логінова? Звісно, що вибір був свідомий. Суперник повністю увійшов в свій штрафний майданчик, і нам там потрібні були високі хлопці. Ми випустили Сергія – нашого джокера, скажемо так, і він нам дав сьогодні результат, за що ми йому дуже дякуємо – він молодець! Загалом усі хлопці, що вийшли на заміни підсилили гру. Зараз ми набрали три очки і будемо рухатися далі. Як би нам важко не було, але в кожному матчі будемо намагатися перемагати", — цитує слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.